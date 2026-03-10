4 Küchengeräte, die in Ihrer Küche wirklich den Unterschied machen

Wer ein neues Gerät kaufen möchte, sollte jedoch vorher Preise vergleichen. Genau hier hilft der Preisvergleich auf idealo: Sie können verschiedene Angebote prüfen und so häufig deutlich günstiger einkaufen.

Moderne Küchengeräte können den Alltag deutlich erleichtern – vom schnellen Frühstück bis zum aufwendigeren Abendessen.

Wir zeigen Ihnen vier Küchengeräte, die laut vielen Küchenexperten und Hobbyköchen den größten Unterschied im Alltag machen können.

Eine Heißluftfritteuse gehört für viele inzwischen zu den praktischsten Küchengeräten. Der Philips Airfryer XL HD9280 bietet ein 6,2-Liter-Fassungsvermögen und Platz für bis zu 1,2 kg Frittiergut, sodass Sie problemlos mehrere Portionen gleichzeitig zubereiten können.

Mit 2.000 Watt Leistung und einem Temperaturbereich von 100 bis 200 °C lassen sich Pommes, Gemüse, Fleisch oder Snacks schnell und gleichmäßig garen. Die Bedienung erfolgt bequem über einen Touchscreen, zusätzlich sorgen Timer-Funktion und Abschaltautomatik für mehr Komfort im Alltag.

Im Preisvergleich auf idealo finden Sie verschiedene Varianten des Geräts aktuell ab etwa € 79,99.

Ein weiteres praktisches Küchengerät ist der Bosch MMB6172SN VitaPower Serie 4 Standmixer. Mit 1.200 Watt Leistung und einer maximalen Drehzahl von bis zu 30.000 U/min eignet er sich ideal für Smoothies, Suppen, Saucen oder Dips.

Der Mixer verfügt über zwei Leistungsstufen sowie eine Turbotaste und kann zahlreiche Zutaten schnell pürieren oder mixen. Der 1,5-Liter-Mixbehälter aus Glas ist hitzebeständig und BPA-frei, wodurch auch warme Zutaten problemlos verarbeitet werden können.

Im Preisvergleich auf idealo ist das Modell aktuell ab etwa € 77 erhältlich, was ihn zu einer interessanten Option für alle macht, die einen leistungsstarken Standmixer zu einem moderaten Preis suchen.

Die KitchenAid Artisan 5KSM125 gehört zu den bekanntesten Küchenmaschinen für Back- und Kochbegeisterte. Dank Planetenrührwerk werden Zutaten besonders gleichmäßig vermischt – ideal für Teige, Cremes oder Desserts.

Der Motor mit 300 Watt arbeitet über einen Direktantrieb, wodurch die Maschine effizient und zuverlässig arbeitet. Das robuste Gehäuse sorgt zudem für Stabilität beim Kneten schwerer Teige.

Im Preisvergleich auf idealo ist die Küchenmaschine aktuell ab etwa € 348,70 erhältlich, je nach Farbvariante.

Für Kaffeeliebhaber kann ein Kaffeevollautomat den Alltag deutlich angenehmer machen. Der Philips Series 5500 LatteGo EP5547/90 bereitet verschiedene Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zu – von Espresso bis Cappuccino.

Ausgestattet ist das Gerät unter anderem mit einem Keramikmahlwerk, einem 1,8-Liter-Wassertank sowie dem LatteGo-Milchsystem, das Milch besonders cremig aufschäumen kann. Der Milchbehälter fasst 0,26 Liter und lässt sich leicht reinigen.

Im Preisvergleich auf idealo ist der Kaffeevollautomat aktuell ab € 509,90 erhältlich.

Fazit

Mit den richtigen Küchengeräten lässt sich der Alltag deutlich einfacher gestalten. Besonders Heißluftfritteusen, Mixer, Küchenmaschinen und Espressomaschinen gehören für viele Haushalte inzwischen zur Grundausstattung.

Bevor Sie ein neues Gerät kaufen, lohnt sich ein Blick auf den Preisvergleich bei idealo.at. Dort können Sie verschiedene Händler vergleichen und oft ein deutlich besseres Angebot finden.

So stellen Sie sicher, dass Sie nicht nur das passende Küchengerät finden – sondern auch den besten Preis.

