9-Jähriger stirbt beim Fußball-Training

Spanien. Am 12. Dezember ereignete sich bei einem Training auf dem Fußballplatz Ángel Luengo Garro in einer kleinen Gemeinde in der Nähe der spanischen Hauptstadt Madrid eine Tragödie: Der 9-jährige Walid Bouabidi Rafi, der für CD Noblejas spielte, brach plötzlich zusammen – Herzstillstand. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung, konnte das Leben des Buben nicht gerettet werden. Er verstarb einen Tag später im Spital, wie sein Verein und die städtische Fußballschule in einer gemeinsamen Mitteilung bei X (vormals Twitter) bekannt gaben.

In der Mitteilung heißt es: "Wir bedauern, heute den Tod unseres Schülers, Kollegen und Freundes, des neunjährigen Walid Bouabidi Rafi, bekannt geben zu müssen."

Der Verein trauert: "Im Namen aller möchten wir der Familie und den Freunden sowie allen Mitgliedern der städtischen Fußballschule unser Beileid, unsere Solidarität und Zuneigung zu diesem tragischen und schweren Verlust zum Ausdruck bringen."

Am Mittwochabend wird eine Trauer- und Gedenkzeremonie auf dem Fußballplatz Ángel Luengo Garro abgehalten.