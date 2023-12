35-jähriger Ski-Star stirbt nach Auto-Unfall

Der Weltverband FIS schreibt auf seiner Homepage: "Sein Tod ist nicht nur ein großer Verlust für den Sport, sondern auch für die vielen Menschen, die er im Laufe seiner Karriere inspiriert hat."

Trauer um eine langjährige Größe der Freestyle-Skiszene: Der Belarusse Maksim Huszik ist am vergangenen Wochenende bei einem Auto-Unfall in seiner Heimat im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Huszik wurde in der Nacht auf Samstag gegen 1.30 Uhr beim Überqueren einer mehrspurigen Straße in der belarussischen Hauptstadt Minsk von einem Auto erfasst. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Freestyle-Skier Huszik nahm zweimal an Olympia teil (in den Jahren 2018 und 2022). Sein größter Erfolg war Bronze in der Aerials-Disziplin bei der WM 2015 in Kreischberg. Er war zuletzt Cheftrainer der belarussischen Freestyle-Mannschaft.

FIS würdigt "inspirierendes" Vermächtnis

Der Weltverband FIS würdigt das "inspirierende" Vermächtnis des belarussischen Freestyle-Skiers. "Sein Tod ist nicht nur ein großer Verlust für den Sport, sondern auch für die vielen Menschen, die er im Laufe seiner Karriere inspiriert hat. Sein Vermächtnis wird die Welt des Aerial-Sports noch viele Jahre lang prägen", schreibt die FIS auf ihrer Homepage.