Arnautovic feiert wilde Kabinen-Party mit Inter

Inter Mailand hat sich mit einem 2:1-Sieg im Derby gegen Milan am Montag zum 20. Mal den italienischen Meistertitel gesichert. Diesen Triumph feierten die Schwarzblauen ausgelassen in der Kabine.

Die "Nerazzurri" mit Marko Arnautovic holten den "Scudetto" schon fünf Runden vor Saisonende. Milan kann den Erzrivalen als erster Verfolger bei nun 17 Punkten Rückstand nicht mehr einholen. Für Arnautovic ist es der zweite Meistertitel mit Inter, den ersten holte er 2010 mit 21 Jahren. Den Schwarzblauen gelang unter Jose Mourinho damals das Triple.

Den gestrigen Triumph feierten die Stars des Inter Mailand nach dem Spiel ausgelassen in der Kabine – mittendrin ÖFB-Stürmerstar Marko Arnautovic (35). Auf Instagram-Postings ist die Feier zu sehen. Arnie schnappt sich dabei eine Champagner-Flasche und macht einen großen Schluck daraus. Er tanzt mit seinen Kollegen in der Kabine. Singend und hüpfend feierten die Mailänder den Gewinn der Meisterschaft, wie Videos in den sozialen Medien zeigen.

Nach seiner Muskelverletzung reichte es für den ÖFB-Legionär bisher nur zu Kurzeinsätzen gegen Udinese und Gagliari. Arnautovic kam gegen Milan nicht zum Einsatz. Der von Inzaghi fast stets als "Joker" eingesetzte Wiener hat es in dieser Saison in 23 Einsätzen in der Liga auf zwei Tore gebracht. Sein Vertrag beim neuen Meister läuft noch bis 2025.

Besonders schön für die Fans und den Verein: Inter Mailand bekommt für den 20. Meistertitel in der Vereinsgeschichte nun einen zweiten Stern auf das Trikot. In Italien gibt es für jeweils 10 Meisterschaften einen Stern.