Bayern-Star Lewandowski ist Welt-Fußballer des Jahres

Robert Lewandowski wurde von der Fifa zum Weltfußballer 2020 gekürt. Der Pole gewann die Wahl vor Lionel Messi und Cristiano Ronaldo und erhielt am Donnerstag in Zürich erstmals diese Auszeichnung. Lewandowski holte mit dem FC Bayern München in diesem Jahr die Meisterschaft, den DFB-Pokal, die Champions League sowie den deutschen und europäischen Supercup.

Lucy Bronze ist Weltfußballerin

Lucy Bronze ist Weltfußballerin 2020. Die Engländerin gewann mit Lyon die Champions League. Seit dieser Saison spielt sie aber wieder in der Heimat und ist bei Manchester City unter Vertrag.

Wer ist in der Weltauswahl der Männer?

So sieht die Welt-Elf der Männer aus: Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies - Kimmich, De Bruyne, Thiago - Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo

Mit Davies, Kimmich, Thiago und Lewandowski sind vier Spieler des FC Bayern geehrt worden.

Alle Auszeichnungen zusammengefasst