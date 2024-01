Beckenbauer ist tot: Emotionales Statement der Familie

Die größte deutsche Fußball-Legende ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Das gab seine Familie am Montag gegenüber der deutschen Nachrichtenagentur dpa bekannt.

Trauer um den "Kaiser". Franz Beckenbauer ist gestorben. Er ist im Kreis seiner Familie entschlafen. In einem emotionales Statement gab seine Familie sein Ableben bekannrt: "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist", teilte die Familie am Montag der dpa mit. "Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen."

Persönlicher Schicksalsschlag. 2015 starb Franz Beckenbauers Sohn Stephan im Alter von nur 46 Jahren. Auch die Gerüchte um die Vergabe der WM 2006 hatten der Fußball-Legende schwer zugesetzt. Der in Salzburg wohnhafte Beckenbauer hatte sich schon seit Längerem von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seither ging es auch gesundheitlich mit ihm bergab: Augeninfarkt, Herz-Operationen, dazu Parkinson mit einhergehender Demenz. Der Kaiser hat zuletzt sehr gelitten. Jetzt ist er im Alter von 78 Jahren gestorben.