Boris Becker wieder zurück auf dem Tennisplatz

Trainiert die deutsche Tennis-Legende Boris Becker (55) bald wieder einen Top-Star?

Boris Becker steht wieder auf dem Tennisplatz – und zwar mit dem Dänen Holger Rune (20). Rune, derzeit auf dem Weltranglistenplatz 5, bereitet sich in Monaco auf das Turnier in Stockholm vor, das am Montag beginnt. Er postete ein Foto via Instragram, auf dem Boris Becker dem 20-jährigen Tennis-Star beim Aufschlag zuschaut. Außerdem zeigt Rune ein Bild mit der gesamten Trainingsgruppe – auch darauf ist Becker zu sehen. "Großartige Trainingswoche", schrieb Rune zu dem Posting.

Neuer Trainer-Job für Becker?

Nachdem die Fotos gepostet wurden, fragten sich viele Fans, ob Boris Becker nun der neue Trainer von Top-Star Rune sei. Der Däne trennte sich vor einigen Monaten von seinem Trainer Patric Mouratoglou. Boris Becker trainierte zuletzt von 2013 bis 2016 Superstar Novak Djokovic (36).