Brasilien setzt "König-Pelé" ein Denkmal

Sie lieben ihn und jetzt setzten sie ihm ein ganz besonderes Denkmal.

In Brasilien wird künftig ein nationaler "König-Pelé-Tag" gefeiert.

19. November

Präsident Luiz Inácio Lula da Silva unterzeichnete ein entsprechendes Gesetz, das den Tag auf den 19. November festlegt - dem Tag, als der Fußballstar 1969 das 1.000 Tor seiner Karriere erzielte.

'König des Fußballs'

"Edson Arantes do Nascimento, oder Pelé, bekannt als der 'König des Fußballs', ist einer der größten Sportler aller Zeiten und eine Ikone des Weltsports", schrieb die Regierung in einer Mitteilung. Pelé prägte den Fußball wie kaum ein anderer und war schon zu Lebzeiten eine Legende. Er starb am 29. Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren an Krebs.