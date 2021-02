Corona-Chaos vor Australian Open

Corona-Schock vor den am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne.

Die Australian Open drohen im Corona-Chaos zu versinken. Nach dem positiven Coronatest eines Mitarbeiters eines Hotels, in dem auch viele Tennisspieler wohnen, hat die Regierung des Bundesstaates Victoria diese Maßnahme für rund 600 Personen angeordnet, bis diese auch getestet sind.

Betroffene Spieler werden morgen getestet

Daniel Andrews, der Premierminister des australischen Bundesstaates, erklärte, dass die Begegnungen der sechs Vorbereitungsturniere für den ersten Grand-Slam-Bewerb des Jahres in Melbourne am Donnerstag von den Isolierungsmaßnahmen betroffen seien. Die Open selbst seien aktuell nicht betroffen, sagte Andrews. "Die rund 600 Personen, unter ihnen Spieler, Betreuer und Turniermitarbeiter, werden isoliert, bis sie einen negativen Test vorweisen können", stellte Andrews fest. Die Tests sollen am Donnerstag vonstattengehen.

Alle Spiele in Melbourne vorerst abgesagt

Die ATP und WTA reagierten sofort. Alle für Donnerstag angesetzten Spiele der Vorbereitungsturniere, die bereits in Melbourne stattfinden, wurden abgesagt. Das betrifft auch Österreichs abschließendes Spiel im ATP Cup gegen Frankreich. Dort wäre es für Dominic Thiem & Co. nur noch um den zweiten Platz in der Gruppe gegangen, nachdem Italien bereits als Gruppensieger fest steht.