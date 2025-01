Dortmund verlor mit 0:2 in Frankfurt zum 3. Mal in Folge

Ekitike und Höjlund fixierten dritten Sieg en suite - Eintracht festigte Rang drei

2:3 gegen Bayer Leverkusen, 2:4 bei Holstein Kiel und jetzt 0:2 bei Eintracht Frankfurt: Borussia Dortmund hat auch am Freitagabend zum Auftakt der 18. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga die Verliererstraße nicht verlassen können. Von den jüngsten acht Pflichtspielen haben die Dortmunder nur eines gewinnen können, die Kritik an Trainer Nuri Sahin wird daher weiter zunehmen. In der Tabelle sind die Gelb-Schwarzen weiter nur Zehnter. Frankfurt festigte Platz drei.

Hugo Ekitike (18.) leitete den Sieg der Hausherren nach einem Konter und einer Hereingabe des Ex-Salzburgers Rasmus Kristensen ein. Die Dortmunder, bei denen ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer nicht eingewechselt wurde, waren dabei viel zu weit weg von den Gegenspielern. Für den Schlusspunkt sorgte Oscar Höjlund (92.). Nicht ins Gewicht fiel, dass Frankfurt-Stürmer Omar Marmoush nicht mehr im Kader stand, da er unmittelbar vor einem Transfer zu Manchester City steht.

Mit dem elften Saisonsieg, dem dritten in Folge, rückte die Eintracht vorerst bis auf sechs Punkte an Leader Bayern München heran, der Zweite Leverkusen ist zwei Zähler entfernt. Die Münchner treffen am Samstag auf den von Ralph Hasenhüttl gecoachten VfL Wolfsburg, der Titelverteidiger hat Borussia Mönchengladbach zu Gast.