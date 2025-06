Die Sport-Hits am Samstag im TV

Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Samstag auf die Fans im TV.

Startschuss zum Klassiker von LeMans

© Getty ×

Legende. Alle Jahre wieder blickt die Motorsportwelt für 24 Stunden nach Le Mans. Beim Langstrecken-Klassiker in Frankreich fällt der Startschuss für das Rennen 2025.

Italien will mit Sieg Aufstieg fixieren

© Getty ×

Kracher. 2. Spieltag bei der U21-EM in der Slowakei. Mitfavorit Italien will nach dem Auftaktsieg gegen den Gastgeber den Aufstieg mit einem Erfolg gegen Rumänien fixieren.

Eishockey-Kracher mitten in der Nacht

© Getty ×

Thriller. Spiel 5 der Final-Serie um den NHL-Titel steht an. In der Neuauflage des Vorjahresfinale will Edmonton endlich den kanadischen Fluch beenden.

Das Sport-Programm im TV:

11.45 Uhr: Motorsport - 24 Stunden von Le Mans, Warm-Up (Eurosport)

12 Uhr: Tennis - ATP 250 Stuttgart, Halbfinale (Sky)

13 Uhr: Basketball - 3x3 World Tour (ORF Sport+)

13.30 Uhr: Motorsport - Superbike-WM (ServusTV)

14.30 Uhr: Tennis - WTA 500 London, Halbfinale (Sky)

14.30 Uhr: Tennis - ATP 250 s'Hertogenbosch, Halbfinale (Sky)

15 Uhr: Motorsport - 24 Stunden von Le Mans, Rennen (Eurosport)

18 Uhr: Golf - US Open in Oakmont (Sky)

18.50 Uhr: Judo - Weltmeisterschaft (ORF Sport+)

20.30 Uhr: Fußball - U21-EM, Slowakei - Italien (Pro7Maxx)

22 Uhr: Formel 1 - GP v. Kanada, Qualifying (ServusTV/Sky)

1.45 Uhr: Eishockey - Stanley-Cup-Finale Spiel 5, Edmonton Oilers - Florida Panthers (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!