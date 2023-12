Dortmund und Leipzig zum Jahresabschluss mit nur einem Punkt

RB Leipzig und Borussia Dortmund haben im Rennen um die Champions-League-Plätze zwei Punkte liegen lassen.

In ihrem Jahresabschluss in der deutschen Fußball-Bundesliga kamen die Sachsen trotz Chancenplus nicht über ein 1:1 (0:0) bei Werder Bremen hinaus. Dortmund musste sich zu Hause gegen FSV Mainz ebenfalls mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Die TSG Hoffenheim kam gegen Schlusslicht Darmstadt nur zu einem 3:3 (2:1).

Schmerzliches Titeltrauma im vergangenen Mai, bitterer Rückschlag am Jahresende - Dortmund hat im Duell mit Mainz ein weiteres Mal Nerven gezeigt. 206 Tage nach dem denkwürdigen Saisonfinale (2:2) an gleicher Stätte, mit dem das Team von Edin Terzic die Meisterschaft noch verspielte, blieb das erhoffte Erfolgserlebnis abermals aus.

Sechstes Pflichtspiel ohne Sieg

Das sechste Pflichtspiel ohne Sieg in Serie dürfte die Kritik an Terzic verstärken. Medienberichte über einen angeblichen "Spieleraufstand" gegen den Trainer hatten bereits vor der Partie für zusätzliche Brisanz gesorgt. Die erneute Qualifikation des Tabellenfünften für die Champions League gerät mehr und mehr in Gefahr.

Das Gegentor der Gäste durch Sepp Van den Berg (43.) vor 80.350 Zuschauern im Signal Iduna Park nach der zwischenzeitlichen BVB-Führung durch Julian Brandt (29.) wird die ersehnte Weihnachtsruhe empfindlich stören.

Kritik der vergangenen Tage

Nach der Kritik der vergangenen Tage war der BVB sichtlich um Wiedergutmachung bemüht und übernahm von Beginn an die Regie. Neben dem Tor von Brandt trafen Jamie Bynoe-Gittens (8.) und Marcel Sabitzer (31.), der durchspielte, nur die Latte.

Kurz vor der Pause schlug Van den Berg nach einer Flanke von Philipp Mwene per Kopf aus kurzer Distanz zu. Nach Wiederanpfiff wirkte die Borussia verunsichert, Mainz mit den Österreichern Mwene und Karim Onisiwo drängte sogar auf die Führung. Der Punktgewinn war für die Mainzer dennoch endlich einmal wieder Grund zur Freude.

In Bremen brachte Loïs Openda (47.) die Gäste in Führung, Justin Njinmah (75.) gelang mit einem Distanzschuss der Ausgleich für Werder. Die drittplatzierten Leipziger verpassten nach zuvor vier Pflichtspielsiegen nacheinander, zumindest vorübergehend nach Punkten in der Tabelle mit dem Tabellenzweiten FC Bayern gleichzuziehen und können am Mittwoch vom VfB Stuttgart überholt werden.

Bei Leipzig fehlte Xaver Schlager

Bei Leipzig fehlte Xaver Schlager erkrankt, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald wurden in der zweiten Hälfte eingewechselt. Bei Bremen spielte Kapitän Marco Friedl durch, Romano Schmid kam nach gut einer Stunde aufs Feld.

Aufsteiger Darmstadt hat sich für einen couragierten Auftritt mit einem Punkt belohnt und vor der Winterpause neuen Mut im Abstiegskampf geschöpft. Die Hessen kamen mit Christoph Klarer und Emir Karic sowie Mathias Honsak in der Schlussphase kamen trotz dreimaligen Rückstands zu einem verdienten 3:3, sind aber schon seit neun Spielen sieglos.