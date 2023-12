Nächster Eklat in türkischer Fußball-Liga

Istanbul. Nach einwöchiger Pause wegen einer brutalen Attacke auf einen Schiedsrichter hat die türkische Fußballliga am Dienstag ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen - und gleich den nächsten Eklat produziert. Istanbulspor trat im Heimspiel gegen Trabzonspor beim Stand von 1:2 aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung ab.

İstanbulspor president Faik Sarıalioğlu asked his players to walk off the pitch in protest of not being given a penalty against Trabzonspor.



This is happening after last week's beating of referee. Turkey don't deserve football.