VSV-Einspruch von Liga abgewiesen

Die Rechtskommission der ICE Hockey Liga hat über den Einspruch des VSV gegen das Ergebnis aus Spiel 3 entschieden: Er wurde abgewiesen.

Am Freitag (19.30 Uhr) will der VSV im Play-off-Derby gegen den KAC in der Serie wieder augleichen. Daovr gab es allerdings auch am grünen Tisch schon Wirbel. Die Villacher legten Protest gegen das Ergebnis aus dem dritten Spiel ein, weil ihnen ein Tor aberkannt wurde. Dieser wurde von der Liga-Rechtskommission abgelehnt. Das Tor fiel nach der Schlusssirene. Außerdem teilte die Liga mit: „Es handelt sich um eine ‚On-Ice‘ Tatsachenentscheidung die nicht reversibel ist“. Es bleibt bei der 2:1-Viertelfinal-Serien-Führung des KAC. „Wir wollen zurückschlagen und die Serie ausgleichen“, stellt VSV-Trainer Daum klar.