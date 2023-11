"Für Österreich muss das Ziel der Abfahrts-Weltcup sein"

In seiner zweiten Saison als ÖSV-Herrenchef schraubt Marko Pfeifer (49) die Erwartungen in die Höhe. Hier lesen Sie, auf wen der Kärntner besonders zählt und was er vom Matterhorn-Spektakel hält.

ÖSTERREICH: Herr Pfeifer, wie war Ihr erster Eindruck von der XXL-Abfahrt in Zermatt?

Marko Pfeifer: Nach dem ersten Training hab ich nur lachende Gesichter gesehen: Herrliche Winterlandschaft, das Matterhorn. Wenn‘s so bleibt bei den Rennen, ist das die beste Werbung für den Skisport und eine tolle Bereicherung. ÖSTERREICH: Legende Markus Wasmeier meint, im März würde diese Abfahrt besser passen ... Pfeifer: Da geb ich ihm recht, das sehen auch FIS-Leute so. Dann hätten wir auch perfekte Schneeverhältnisse. "Schweizer auf Platz 1 bis 6? Das hab ich mit Augenzwinkern gemeint" ÖSTERREICH: Sie meinten, dass die Schweizer am Samstag die Plätze 1 bis 6 holen müssten. Erklären Sie uns bitte, wieso? Pfeifer: Die hatten als einziges Team nicht nur den Vorteil, hier trainieren zu können, die hatten auch auf ihren Gletscher viel bessere Gelegenheiten. Wir sind bisher auf nur wenige Speed-Kilometer gekommen. Aber ich hab das natürlich mit Augenzwinkern gemeint. ÖSTERREICH: Gewinnen wir endlich wieder den Abfahrts-Weltcup?

Pfeifer: Das muss das Ziel für uns Österreicher sein. Wir haben einen Kandidaten dafür, den Vinc (Kriechmayr, d. Red.), der ist sicher unser heißestes Eisen. Aber vor einem Jahr hab ich das gleiche gesagt. Dann hat Vinc vier Rennen gewonnen und die Kugel ist es trotzdem nicht geworden. Kilde war einfach zu stark, der gehört auch jetzt zu den üblichen Verdächtigen wie auch Odermatt, der wieder der ganz große Favorit im Gesamtweltcup ist. ÖSTERREICH: Und was ist mit Marco Schwarz - trauen Sie ihm zu, dass er heuer tatsächlich um den Gesamtweltcup fährt? Pfeifer: Dazu muss wirklich alles passen. Dass er in Sölden vorn war (beim RTL-Auftakt, der wetterbedingt abgebrochen wurde, d. Red.), gibt ihm einen Boost. Das ist die Bestätigung, dass die Form stimmt. Danach hat der Blacky noch eine gute Kondiwoche eingelegt, damit er auch da noch ein bissl was zulegt. In Zermatt erwarte ich mir eine solide Leistung von ihm - wenn er auch in der Abfahrt schon jetzt ganz vorn reinfährt, würde mich das allerdings überraschen. Lesen Sie auch Nach Braathen: Nächster Ski-Star (26) beendet überraschend Karriere Kurz nach dem Saisonstart hängt der nächste Athlet seine Skischuhe an den Nagel. Nach dem überraschenden Rücktritt von Norwegens Jungstar Lucas Braathen hört auch ein italienischer Speed-Fahrer auf.

