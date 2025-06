2 Tore, 2 Assists - Messi geigt vor Sommer-Höhepunkt auf

Zwei Wochen vor Beginn der Fußball-Club-WM präsentiert sich Lionel Messi in der Major League Soccer (MLS) in Hochform. Los Angeles FC löste indes nach Verlängerungs-Krimi gegen Club América das letzte Ticket für das Sommer-Highlight in den USA.

Am Samstag glänzte Messi beim 5:1-Heimsieg von Inter Miami über Columbus mit zwei Toren und zwei Assists. Damit kam der 37-jährige Argentinier innerhalb von acht Tagen in drei MLS-Partien auf fünf Tore und drei Vorlagen. Es war das letzte Spiel Miamis vor der Club-WM, wo Inter auf Palmeiras (BRA), FC Porto (POR) und Al Ahly (EGY) trifft. L.A. FC sicherte sich letztes Ticket Seit Samstag ist das Teilnehmerfeld für die Club-WM komplett. Der Los Angeles FC mit den französischen Ex-Weltmeistern Hugo Lloris und Olivier Giroud sicherte sich am Samstag mit einem 2:1 (1:1,0:0) nach Verlängerung gegen den mexikanischen Rekordmeister Club América den letzten Startplatz für das Turnier von 14. Juni bis 13. Juli in den USA. Igor Jesus (89. Minute) und Denis Bouanga (115.) drehten die Partie zugunsten von LAFC. Brian Rodriguez hatte Club América in der 64. Minute per Foulelfmeter in Führung geschossen. Zwei Wochen vor dem Start des erstmals im neuen Format ausgetragenen Mega-Turniers mit 32 Mannschaften ist das Teilnehmerfeld damit komplett. Das von Steven Cherundolo betreute Team aus Los Angeles trifft in Gruppe D auf den FC Chelsea aus England, Flamengo aus Brasilien und ES Tunis aus Tunesien. Pachuca am 18. Juni in Cincinnati gegen Salzburg Das kurzfristig angesetzte Duell zwischen dem Team aus der Major League Soccer und dem Rekordsieger der CONCACAF-Champions-League war notwendig geworden, weil der Weltverband Club León im März vom Turnier ausgeschlossen hatte. Der Verein sowie CF Pachuca aus Mexiko verstoßen aus FIFA-Sicht gegen Wettbewerbsbestimmungen, weil beide Teams unter derselben Eigentümerschaft stehen. Pachuca erhielt den Startplatz und ist am 18. Juni in Cincinnati Gegner von Red Bull Salzburg.