2:1 - WAC feiert Zittersieg bei Absteiger Ried

WAC erkämpft sich Sieg in Qualigruppe - Lustenau löst zweites Ticket Der WAC hatte am letzten Spieltag bei Absteiger Ried mehr Mühe als erwartet. Am Ende setzen sich die Kärntner in Oberösterreich knapp mit 2:1 durch und fixieren Platz 1 in der Qualigruppe und damit das Heimrecht gegen Lustenau, die den zweiten Platz mit einer 5:1-Gala gegen Hartberg fixieren.