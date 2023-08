4:0 - Kühn-Show bei Rapid-Gala gegen Altach

Rapid feiert eine gelungene Generalprobe für die Conference-League-Quali gegen Debrecen. Die Wiener schießen Altach mit 4:0 ab. Mann des Spiels war Nicolas Kühn mit einem Doppelpack und einem Assist, Guido Burgstaller hat mit seinem 12. Heimtreffer in Folge einen neuen Rekord aufgestellt.

Mit einer Machtdemonstration hat Rapid den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Hütteldorfer setzten sich zum Auftakt der 2. Runde am Samstag gegen den SCR Altach hochverdient mit 4:0 (2:0) durch, womit der Mannschaft von Trainer Zoran Barisic auch eine erfolgreiche Europacup-Generalprobe gelang. Am Donnerstag (21 Uhr im Sport24-Liveticker) ist der ungarische Vertreter Debrecen zum Hinspiel der dritten Conference-League-Qualirunde in Wien zu Gast.

Kühn brachte die Barisic-Elf im ersten Rapid-Heimspiel der Saison mit einem Doppelpack in der 29. und 34. Minute auf die Siegerstraße. Jonas Auer erhöhte an seinem 23. Geburtstag nach Kühn-Assist (59.) und Kapitän Guido Burgstaller jubelte wenig später (69.) im zwölften Heimspiel in Serie über einen Treffer.

+++ Das Spiel im Live-Ticker zum Nachlesen +++

Barisic schickte die gleiche Startelf ins Spiel wie beim Auftakt-1:1 beim LASK, als die Grün-Weißen nach einer starken Vorstellung erst in der 95. Minute den Ausgleich kassiert hatten. Neuzugang Lukas Grgic, der am Freitag von Hajduk Split gekommen war, stand noch nicht im Kader. Altach-Trainer Joachim Standfest änderte seine Mannschaft im Vergleich zum 0:2 gegen Serienmeister Salzburg auf einer Position, Nosa Edokpolor durfte statt Leonardo Lukacevic starten.

Rapid von Beginn besser im Spiel

Vor 15.400 Zuschauern entwickelte sich im Allianz Stadion bei leichtem Nieselregen eine flotte Partie mit vielen Rapid-Chancen. Die Gastgeber ließen den Ball teilweise hervorragend zirkulieren und erspielten sich dadurch ausgezeichnete Möglichkeiten. Doch Marco Grüll (4.), Kühn (5.), Burgstaller (8., 9.) und Auer (20.) scheiterten aus teils aussichtsreicher Position am starken Altach-Schlussmann Dejan Stojanovic. Auch der im offensiven Mittelfeld überragende Matthias Seidl (14.) blieb der Torjubel zunächst verwehrt.

Die Gäste aus Vorarlberg suchten ebenfalls spielerische Lösungen im Mittelfeld, die Standfest-Elf schaffte es zunächst allerdings nur einmal gefährlich in den Rapid-Strafraum. Bei einem Vorstoß von Jan Jurcec war bei dessen Stanglpass aber kein Abnehmer zur Stelle (16.). Auf der Gegenseite drehte Stojanovic einen Grüll-Schuss im Fallen noch akrobatisch neben das Tor (26.), ehe kurz darauf Kühn zuschlug. Der 23-jährige Deutsche wurde von Burgstaller in die Tiefe geschickt und bezwang Stojanovic mit einem wuchtigen Schuss ins kurze Eck.

Kühn spielt groß auf

Fünf Minuten später traf Kühn, nachdem er Altach-Verteidiger Lukas Gugganig vernascht und bei einem Pressball mit Stojanovic etwas Glück hatte, dass der Ball ins Tor hüpfte. Rapid dominierte nach Belieben und hatte weitere gute Gelegenheiten. Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild kaum. Die Barisic-Elf drückte, scheiterte aber durch Grüll (48., 58.), Kühn (53.) und Nenad Cvetkovic (55.) immer wieder an Stojanovic.

Nach einer Stunde präsentierte sich die Altach-Abwehr erneut völlig indisponiert, Auer beschenkte sich völlig freistehend aus kurzer Distanz nach Kühn-Hereingabe. Besonders große Freude bei den Rapid-Fans löste der Treffer von Torjäger Burgstaller aus, der nach Stanglpass von Thorsten Schick eiskalt ins linke Eck verwandelte und damit seit Oktober 2022 in jedem Heimspiel in Hütteldorf traf. Es war insgesamt beim 12. Spiel in Folge im Weststadion, das ist noch nie einem Rapidler gelungen.

Die Standfest-Elf konnte dem Rapid-Tempo überhaupt nicht mehr standhalten, einzig ein Schuss von Lukas Fadinger an die Innenstange sorgte für Torgefahr (71.). Ein Treffer in der Nachspielzeit wurde wegen Abseits aberkannt.

Zahlen und Fakten zum Spiel

SK Rapid Wien - SCR Altach 4:0 (2:0)

Wien, Allianz Stadion (15.400 Zuschauer)

Schiedsrichter: Harkam.

Tore: 1:0 Kühn (29.), 2:0 Kühn (34.), 3:0 Auer (59.), 4:0 Burgstaller (69.)

Gelbe Karten: Keine bzw. Fadinger, Jäger, Reiner

Rapid: Hedl - Schick, Querfeld, Cvetkovic (80. Moormann), Auer - Sattlberger (74. Oswald), Kerschbaum (68. Greil) - Kühn (74. Strunz), Seidl, Grüll - Burgstaller (74. Mayulu)

Altach: Stojanovic - Reiner, L. Gugganig (46. Reiter), Zwischenbrugger, Edokpolor - Gebauer, Jäger, Bähre (81. Abdijanovic) - Ja. Jurcec (72. Koller), Bischof (46. Nuhiu), Fadinger