Abstiegsangst in Bielefeld nach Unentschieden gegen Fürth

Arminia Bielefeld und ihre Österreicher-Fraktion haben im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. deutschen Fußball-Liga eine große Chance verspielt.

Die seit nun fünf Spielen sieglosen Ostwestfalen kamen am Freitag im Duell der Bundesliga-Absteiger mit Greuther Fürth nicht über ein 1:1 hinaus und können nach den weiteren Spielen sogar noch auf die direkten Abstiegsränge zurückfallen.

Aus dem ÖFB-Quartett spielte nur Torhüter Martin Fraisl durch, der seinen Kasten in der 24. Minute zunächst bei einem Elfmeter der Fürther rein hielt. Dann musste der Strafstoß wiederholt werden und Branimir Hrgota traf im zweiten Versuch zum 1:1-Endstand. Manuel Prietl stand bis zur 62. Minute auf dem Rasen, in der Schlussphase (ab 78.) kam Christian Gebauer zu einem Kurzeinsatz. Benjamin Kanuric war nicht im Kader.

Der Hamburger SV erlitt im Parallelspiel einen erneuten Dämpfer. Gegen den Vierten SC Paderborn reichte es am Freitagabend im Heimspiel nur zu einem 2:2. Durch das Remis des Dritten kann Tabellenführer Darmstadt 98 am Samstag mit einem Sieg gegen den HSV-Stadtrivalen FC St. Pauli schon in der 31. Runde den Aufstieg perfekt machen.