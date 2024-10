Ärger im Paradies bei diesem Bayern-Star?

Weil er seiner Ehefrau auf Instagram nicht mehr folgt, brodelt es in der Gerüchteküche um diesen Bayern-Star.

Was ist dran an den Trennungsgerüchten rund um Thomas Müller und seiner Frau Lisa? Berichten nach, dass die Dressurreiterin dem Bayern-Star im Mai auf Instagram entfolgt ist, folgt nun auch er ihr nicht mehr. Diese Entwicklung hat sofort Spekulationen über eine mögliche Beziehungskrise entfacht. Bisher haben sich die Eheleute nicht konkret zu den Spekulationen geäußert, was die Gerüchte weiter anheizt.

Das Ehepaar Müller, das seit 2009 verheiratet ist, steht im Fokus der Öffentlichkeit. Lisa Müller wollte sich zu den Vorfällen auf RTL-Anfrage nicht äußern, stellte jedoch klar: "Ich bin kein Anhang und auch kein Handtäschchen von ihm." Ihre Aussage lässt Raum für Interpretationen und lässt die Fans rätseln, wie ernst die Situation wirklich ist.

Trotz der jüngsten Ereignisse gab Thomas Müller allerdings Entwarnung. Auf die Frage von "Bunte", ob bei ihm und Lisa alles in Ordnung sei, antwortete er: "Ja, es ist alles okay." Am Mittwoch spielt der FC Bayern in der Champions League gegen Barcelona, wo Müller selbstverständlich im Kader sein wird.