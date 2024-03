× Enthüllt: Alaba kassiert 22,5 Mio. Euro Gehalt bei Real Madrid

Wie die französische Sport-Bibel L’Équipe berichtet ist David Alaba der bestbezahlte Kicker in der spanischen Liga.

Der Spieler der spanischen Fußball-Liga mit der höchsten Monatsvergütung soll demnach unser ÖFB-Teamkapitän mit einem Bruttoverdienst von 1.880.000 Euro, was 22.560.000 Euro pro Saison entspricht. Dicht dahinter folgt Robert Lewandowski (FC Barcelona) mit einer Differenz von 10.000 Euro weniger als der Österreicher, der sein Bruttojahresgehalt auf 22.440.000 Euro beziffert.

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Alaba-osimhen-de-bruyne-kane-les-salaires-des-stars-de-l-etranger/1455863



Quartett auf dem Podest

Auf dem dritten Platz landet ein Quartett: Vinicius und Jude Bellingham von Real Madrid, Ilkay Gündogan (FC Barcelona) und Jan Oblak (Atletico Madrid). Das Bruttomonatsgehalt dieser vier Fußballer wird auf 1.670.000 Euro geschätzt. Jährlich sind es 20.040.000 Euro brutto.

Hintergrund für die L’Équipe-Story ist der Vergleich der Top-Verdiener in Europas besten Fußball-Ligen, den so genannten Top-4. Alaba wird hier in einem Atemzug mit Harry Kane (FC Bayern/Deutschland), Kevin De Bruyne (Manchester City/England) und Victor Osimhen (Napoli/Italien) genannt. Und wie reagiert Alaba auf den Leak seines Monster-Gehalts? Der Wiener postet auf Instagram ein Video vom Reha-Training. Zur Erinnerung: Alaba zog sich im Dezember einen Kreuzbandriss zu.