Königliche-Streichliste enthüllt: Diese Real-Stars müssen zittern

Der Transfersommer bei Real Madrid läuft auf Hochtouren – ein Ende ist jedoch noch nicht in Sicht. Besonders auf der Abgabenseite dürfte sich bis zum 31. August (Deadline-Day) noch einiges tun, worauf nun auch eine enthüllte Streichliste der Königlichen hindeutet.

Laut der spanischen Zeitung AS ist Real Madrid bereit, im Sommer 2025 noch fünf Spieler abzugeben. „Fünf Spieler hängen in der Luft“, titelt das Blatt. Besonders nach den Neuzugängen Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen und Álvaro Carreras ist der Kader an einigen Stellen zu groß und zu teuer geworden. Deshalb will der spanische Hauptstadtklub offenbar von einigen Stars noch vor Saisonstart trennen.

Alaba & Rodrygo bringen noch Millionen

Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Spieler, sondern um ein echtes Star-Quintett: Youngster Endrick, Flügelflitzer Rodrygo, Dani Ceballos, Ferland Mendy und vor allem ÖFB-Kapitän David Alaba stehen vor einer ungewissen Zukunft.

Besonders beim verletzungsanfälligen ÖFB-Kapitän gibt es schon länger Gerüchte. Nun wollen die Blanos ernst machen: Ein Jahr vor Vertragsende (läuft bis 2026) soll der 33-Jährige abgegeben werden. Gründe: Sein hohes Gehalt von rund 22.5 Millionen Euro jährlich – und das fortgeschrittene Fußballer-Alter. Zudem ist der Sommer 2025 ist die letzte Chance, für den Ex-Bayern-Profi noch eine Ablöse zu kassieren.

ÖFB-Kapitän glaubt an Comeback

Doch so einfach wird es nicht. Alaba befindet sich aktuell mit seiner Familie im Urlaub in der Türkei – und denkt nicht im Traum an einen Wechsel. Ganz im Gegenteil: Der Routinier glaubt fest daran, in der neuen Saison zur alten Stärke zurückzufinden und sich damit sogar für eine Vertragsverlängerung zu empfehlen. Klub will verkaufen – Spieler will bleiben. Der Poker ist eröffnet!