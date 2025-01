Nach 389 Tagen! Alaba erstmals auf Real-Bank

Nach 389 Tagen ist es endlich soweit! David Alaba kehrt nach seinem Kreuzbandriss zurück. Am Donnerstag (20 Uhr, live auf DAZN) sitzt der Abwehrstar erstmals wieder auf der Bank von Real Madrid. Im Supercopa-Halbfinale gegen Mallorca hofft der ÖFB-Star auf seine ersten Minuten im königlichen Dress.

Real-Trainer Carlo Ancelotti hatte das Comeback von David Alaba ursprünglich für den 20. Januar angekündigt – jetzt könnte der ÖFB-Kapitän schon zwei Wochen früher wieder auf dem Platz stehen! In der Innenverteidigung von Real Madrid beginnen am Donnerstag (20 Uhr, live auf DAZN) im Supercopa-Halbfinale gegen Mallorca Antonio Rüdiger und der normalerweise im Mittelfeld eingesetzte Aurélien Tchouaméni. Sollte sich das Spiel drehen, könnte Alaba also schneller als erwartet zu seinen ersten Minuten der Saison kommen.

Alaba-Kreuzbandriss im Dezember 2023

Am 17. Dezember 2023 riss sich Alaba das Kreuzband im linken Knie und verpasste seitdem jedes Spiel. Doch der 31-Jährige gab nicht auf: Ende September startete er wieder ins Lauftraining, und seit Mitte November ist er auch mit dem Ball zurück. Zwischenzeitlich wurde heftig über ein mögliches Karriereende spekuliert – jetzt dürfte der Rückkehrer die Zweifler Lügen strafen.