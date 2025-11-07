Rangnick atmet auf! Alaba ist wieder zurück

Aufatmen vor der wohl wichtigsten rot-weiß-roten Fußballwoche: Rechtzeitig vor dem WM-Quali-Showdown gegen Zypern (15. November) und drei Tage später gegen Bosnien & Herzegowina melden sich zwei wichtige Leistungsträger wieder fit zum Dienst.

Die Rede ist von ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautović und Kapitän David Alaba. Während Arnautović schon wieder voll im Angriffsmodus ist – nach seiner Oberschenkelverletzung feierte er nicht nur sein Comeback, sondern schoss Roter Stern Belgrad in der Europa League gegen den Topklub Lille mit einem eiskalten Elfmeter zum ersten Sieg in der Ligaphase – gibt es auch bei Alaba gute Nachrichten: Der Real-Verteidiger steht nach überstandenen Wadenproblemen wieder auf dem Trainingsplatz.

Liga-Einsatz fraglich

Ob es am Sonntag (ab 16.15 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) gegen Rayo Vallecano für einen Einsatz reicht, ist zwar noch offen – doch allein seine Rückkehr ist für Teamchef Ralf Rangnick ein riesiger Boost. Denn ab nächster Woche geht es um nichts weniger als Geschichte: Österreich hat die Chance auf das erste WM-Ticket seit 1998.

Für das erste Spiel gegen Zypern wird Alaba allerdings ohnehin pausieren müssen – er fehlt gesperrt. Im Grande Finale gegen die Bosnier rund um Altstar Edin Džeko könnte der Kapitän dann wieder auf dem Platz stehen.