Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
Alaba
© Getty

Vor Quali-Finale

Rangnick atmet auf! Alaba ist wieder zurück

07.11.25, 13:02 | Aktualisiert: 07.11.25, 16:37
Teilen

Aufatmen vor der wohl wichtigsten rot-weiß-roten Fußballwoche: Rechtzeitig vor dem WM-Quali-Showdown gegen Zypern (15. November) und drei Tage später gegen Bosnien & Herzegowina melden sich zwei wichtige Leistungsträger wieder fit zum Dienst. 

Die Rede ist von ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautović und Kapitän David Alaba. Während Arnautović schon wieder voll im Angriffsmodus ist – nach seiner Oberschenkelverletzung feierte er nicht nur sein Comeback, sondern schoss Roter Stern Belgrad in der Europa League gegen den Topklub Lille mit einem eiskalten Elfmeter zum ersten Sieg in der Ligaphase – gibt es auch bei Alaba gute Nachrichten: Der Real-Verteidiger steht nach überstandenen Wadenproblemen wieder auf dem Trainingsplatz.

Liga-Einsatz fraglich

Ob es am Sonntag (ab 16.15 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) gegen Rayo Vallecano für einen Einsatz reicht, ist zwar noch offen – doch allein seine Rückkehr ist für Teamchef Ralf Rangnick ein riesiger Boost. Denn ab nächster Woche geht es um nichts weniger als Geschichte: Österreich hat die Chance auf das erste WM-Ticket seit 1998.

Für das erste Spiel gegen Zypern wird Alaba allerdings ohnehin pausieren müssen – er fehlt gesperrt. Im Grande Finale gegen die Bosnier rund um Altstar Edin Džeko könnte der Kapitän dann wieder auf dem Platz stehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden