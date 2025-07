Arnautovic in Belgrad gelandet: Roter-Stern-Fans stürmen Flughafen

Montag, 21. Juli 2025, 14:50 Uhr: Marko Arnautović landet mit dem Privatjet in Belgrad – und löst am Nikola-Tesla-Flughafen einen Fan-Wahnsinn aus! Der teuerste serbische Fußball-Transfer aller Zeiten wird von hunderten Roter-Stern-Anhängern frenetisch empfangen.

Wie Generaldirektor Zvezdan Terzić bereits bestätigte, landete Marko Arnautović am Montag in Belgrad, um zunächst einen Medizincheck zu absolvieren und anschließend einen historischen Zweijahresvertrag bei Roter Stern Belgrad zu unterschreiben. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der ÖFB-Stürmer jährlich 2,5 Millionen Euro netto verdienen – und ist damit der teuerste Spieler in der Vereinsgeschichte.

Wie groß der Hype um den neuen Superstar ist, zeigte sich bereits 15 Minuten nach seiner Ankunft. Kurz vor 15 Uhr trat der 36-Jährige vor die Fans von Roter Stern, die sich am Flughafen versammelt hatten. Laute Gesänge, Pyrotechnik und sogar eine österreichische Fahne sorgten für eine mitreißende Stimmung. Als besonderes Willkommensgeschenk erhielt Arnautović ein T-Shirt mit dem Schriftzug „Delije“, dem Namen der organisierten Fan-Szene von Roter Stern, das er sofort überzog – zur großen Begeisterung der anwesenden Anhänger.