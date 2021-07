Arnautovic verabschiedet sich von Shanghai-Fans

Der Bologna-Transfer steht nun wirklich vor dem Abschluss. Marko Arnautovic verabschiedete sich auf Facebook von seinen Fans aus Shanghai.

ÖFB-Star Marko Arnautovic ist zurück in Europa! Sein Wechsel zu Bologna nach Italien ist nur noch Formsache. Auf Facebook verabschiedet sich "Arnie" bereits von seinen chinesischen Fans.

"Ich möchte den Klub und den Fans danken. Ich habe, seit meiner Ankunft in Shanghai, wunderschöne Erfahrungen gesammelt. Eine Episode und Karriere in meinem Leben, voll von unvergesslichen Momenten, für die ich sehr dankbar bin", so Arnautovic.

Außerdem erwähnt er den Hauptgrund für seinen Wechsel nach Bologna: "Es tut mir leid, dass ich es auf diesen Weg mitteilen muss, aber die Distanz zu meiner Familie und meinen Kindern ist der Hauptgrund, warum ich das tue."

Transfer-Schlacht um Arnautovic

Eigentlich wäre der ÖFB-Stürmer ablösefrei gewechselt, aber die Transfer-Bedingungen haben sich nach der EURO geändert, weshalb in den Verhandlungen nachgeschärft werden musste. Dabei soll es sich um ein Arbeitspapier über drei Jahre bis 2024 handeln. Die Italiener nehmen dafür drei Millionen Euro plus eine Million für Prämien in die Hand.

Bereits in der Saison 2009/10 stand Arnie in Italien unter Vertrag. Mit Inter Mailand holte der heute 32-Jährige unter Trainer Jose Mourinho das Triple, allerdings kam er in der Serie A nur dreimal zum Einsatz.