× Arnie-Wechsel nach Bologna perfekt

Laut übereinstimmenden italienischen Medienberichten wird ÖFB-Star Marko Arnautovic am morgigen Montag einen Dreijahresvertrag beim FC Bologna unterschreiben.

Die Rückkehr von Arnautovic nach Europa ist fix. Laut "Calciomercato.com" soll der Österreicher, der eigentlich noch bis Ende 2022 in Shanghai unter Vertrag steht, am Montag in Bologna landen und den Medizincheck absolvieren. Danach soll die Unterschrift folgen. Das Buhlen der Italiener wurde schon lange öffentlich forciert, immer wieder gab es Annäherungen zwischen den beiden Parteien. Nun mit etwas zeitlichem Abstand nach der Europameisterschaft ist die Entscheidung endgültig gefallen.

Rückkehr in die Serie A

Eigentlich wäre der ÖFB-Stürmer ablösefrei gewechselt, aber die Transfer-Bedingungen haben sich nach der EURO geändert, weshalb in den Verhandlungen nachgeschärft werden musste. Dabei soll es sich um ein Arbeitspapier über drei Jahre bis 2024 handeln. Dafür nehmen die Italiener drei Millionen Euro plus eine Million für Prämien in die Hand. Bereits in der Saison 2009/10 stand Arnie in Italien unter Vertrag. Mit Inter Mailand holte der heute 32-Jährige unter Trainer Jose Mourinho das Triple, allerdings kam er in der Serie A nur dreimal zum Einsatz.