Demir glänzt bei zweitem Barca-Test

Yusuf Demir hat sich beim zweiten Testspiel der neuen Saison tiefer ins Herz der Katalanen gespielt.

Erst vor rund zwei Wochen startete Yusuf Demir sein Abenteuer Barcelona - und schon liegen ihm die Katalanen zu Füßen. Der von Rapid ausgeliehene 18-Jährige stand beim 3:1 gegen Girona in der Startelf und trug die Rückennummer 7. Von spanischen Medien und Mitspielern bis hin zu Trainer Ronald Koeman - alle zeigen sich begeistert vom ÖFB-Star. "Er kann ein großartiger Spieler werden", so Koeman.

Nachdem Demir bereits am Mittwochbeim 4:0 gegen Gimnastic de Tarragona glänzte, konnte er erneut mit Dribblings, einigen Abschlüssen und feiner Ballbehandlung absolut zu überzeugen. Am 4. August gastieren Lionel Messi und Co. in Salzburg und treffen auf Red Bull, Demir will an seine Leistung anschließen. Unter Einhaltung der 3G-Regel wird nach Club-Angaben ein ausverkauftes Stadion erwartet.