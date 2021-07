Fix! Sancho wechselt zu Manchester United

Die Vereine hatten bereits eine Einigung erzielt, nun sind auch mit dem Spieler die letzten Einzelheiten geklärt.

Jadon Sancho wechselt vom deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zu Manchester United. Wie die Clubs am Freitag bekannt gaben, kostet der 21-Jährige 85 Millionen Euro Ablöse und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Der englische Teamspieler kehrt damit nach vier Jahren in Deutschland in seine Heimat England zurück.

Dortmund arbeitet an Nachfolge

Nach erfolgreich absolviertem Medizincheck müsse der Transfer nun noch ordnungsgemäß entsprechend der FIFA-Verbandsstatuten abgewickelt werden, teilten die Deutschen mit. "Es war Jadons ausdrücklicher Wunsch, zurück in sein Heimatland zu wechseln, er hat sich dabei jederzeit korrekt verhalten", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Medienberichten zufolge steht Sanchos Nachfolger bereits in den Startlöchern. Dabei soll es sich um Donyell Malen von PSV Eindhoven handeln. "Eindhovens Dagblad" und "Voetbal International" berichteten über eine weitgehende Einigung beider Vereine, die Ablösesumme soll bei 30 Millionen Euro liegen. Malen erzielte in der vergangenen Saison in 45 Spielen für Eindhoven 27 Treffer und bereitete zehn weitere vor.