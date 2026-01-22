Belgrad-Gegner über Arnautovic: "Schlechtere Version von.."

Seit 6. November ist Marko Arnautovic ohne Tor für Roter Stern Belgrad, damals traf er in der Europa League gegen Lille. Heute gibt es im selben Wettbewerb gegen Malmö FF die nächste Chance. Einer seiner kommenden Gegenspieler zog einen spannenden Vergleich beim ÖFB-Star.

Pontus Jansson und Marko Arnautovic kreuzten bereits im Trikot der Nationalmannschaft die Klingen. 2018 traf Österreich in einem Testspiel auf Schweden, welches mit 2:0 gewonnen wurde. Arnie lieferte immerhin eine Vorlage bei, wohl auch deshalb zieht der Malmö-Verteidiger vor dem Duell (18.45 Uhr/live bei Sky und im OE24-Liveticker) nun einen lobenden Vergleich.

"Ich habe Marko schon immer als eine schlechtere Version von Zlatan [Ibrahimovic, Anm.] bezeichnet", so der 34-Jährige gegenüber "TV Arena Sport". Der Schwede meinte es trotz der Wortwahl aber als Kompliment: "Ich respektiere ihn, er ist immer noch ein guter Spieler."

Pontus Jansson gegen Marko Arnautovic © GEPA/Mario Kneisl

"Nicht davor in Ruhestand zu gehen"

Malmö ist in der Europa League bereits fix ausgeschieden, Crvena zvezda ist aber sogar noch in Schlagdistanz zu den Top-8 und damit der direkten Qualifikation für das Achtelfinale, kann aber ebenfalls noch aus den besten 24 herausfallen.

Dementsprechend geht es für Arnautovic und Co. um viel. Leicht machen wird es ihm Jansson aber nicht, immerhin warnt er auch vor dem 36-Jährigen, trotz seines Alters: "Er ist nicht mal kurz davor, in den Ruhestand zu gehen. Es wird wichtig sein, ihm gut zu folgen, weil er für das Roter-Stern-Spiel wichtig ist. Es wird ein fairer und guter Kampf."