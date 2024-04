Comeback für ÖFB-Rekordteamspieler

Seit Anfang März setzt Marko Arnautovic mit einer Muskelzerrung im Oberschenkel aus. Nun könnte es bald zu einem Comeback kommen.

Am 9.März zog sich Marko Arnautovic in der Partie gegen seinen Ex-Club Bologna (1:0) eine Muskelzerrung im Oberschenkel zu - seitdem müssen Inter-Trainer Simone Inzaghi (47) und ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (65) auf den 34-Jährigen verzichten.

Laut „Gazzetta dello Sport“ soll der ÖFB-Rekordteamspieler jedoch bald sein Comeback feiern. Der Stürmer habe sich in den vergangenen Tagen verschiedenen Therapien unterzogen und am Mittwoch schon wieder individuell am Platz trainiert. Arnie könnte somit im Auswärtsspiel gegen Udinese (8.4., 20.45 Uhr) wieder für die "Nerazzurri" am Platz stehen.

Inter auf Siegeszug

Mit 79 Punkten bleibt Inter Mailand weiterhin Tabellenführer in der Serie-A. Der Champions-League Vorjahres-Finalist, der in dieser Saison erst eine Niederlage kassiert hat (1:2 gegen Sassuolo) liegt mit 14 Punkten vor Stadtrivalen AC Mailand (65 Punkte). Der 20. Meistertitel ist demnach bereits zum Greifen nah.