Geheimes Gehalt von FIFA-Boss Infantino enthüllt

Skandal-Präsident soll weit mehr Geld kassiert haben, als bisher offiziell ausgewiesen.

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Der nächste Skandal erschüttert den Fußball-Weltverband und dessen Skandal-Präsidenten Gianni Infantino. Diese Mal steht sein Gehalt im Fokus. Denn neben seinen Millionen-Einnahmen aus der Schweiz flossen heimlich weitere 1,5 Millionen Euro über eine US-Gesellschaft des Weltverbands – ein mutmaßlicher Verstoß gegen die eigenen FIFA-Statuten.

Über 6 Millionen Euro Gesamtsumme: Infantinos doppeltes Gehalt

Wie Recherchen der britischen Zeitung The Times sowie Berichte des US-Sportnetzwerks ESPN offenlegen, ergatterte Infantino für das Jahr 2024 ein deutlich höheres Gesamteinkommen als öffentlich bekannt.

Aus dem offiziellen Jahresbericht der FIFA geht hervor, dass Infantino für das Jahr 2024 ein Salär von rund 4,5 Millionen Euro (Gehalt, Prämien und Zulagen) bezog. Doch dabei blieb es keineswegs.

Nach Informationen der Times und ESPN erhielt der FIFA-Präsident ein zweites, bislang verschwiegenes Gehalt von der in den USA ansässigen Weltmeisterschafts-Veranstaltungsgesellschaft FWC2026 US Inc.. Steuerunterlagen, die bei der US-Finanzbehörde Internal Revenue Service (IRS) eingereicht wurden, offenbaren zusätzliche Zahlungen von gut 1,5 Millionen Euro (über eine Million US-Dollar).

Klarer Verstoß gegen FIFA-Regeln

Damit beläuft sich Infantinos Gesamteinkommen für 2024 auf über 6 Millionen Euro – wobei der US-Millionenbetrag im offiziellen FIFA-Finanzbericht mit keinem Wort erwähnt wurde.

Der ehemalige Vorsitzende des FIFA-Governance-Ausschusses, Miguel Maduro, fand gegenüber der Times deutliche Worte und forderte eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle: "Es ist ein klarer Verstoß gegen die Regeln, wenn er weitere Beträge von mit der FIFA verbundenen Unternehmen erhält und dies nicht veröffentlicht wird."