Kurios: Als Kane fast bei FCB-Gegner Viking landete

Heute ist Harry Kane der beste Stürmer der Welt, doch einst wäre er fast bei Außenseiter Viking Stavanger gelandet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie das Leben so spielt, trifft Harry Kane am heutigen Dienstag in der Champions League auf Viking Stavanger (21 Uhr/Sky & im OE24-Live-Ticker).

Bei den Norwegern, einem der größten Außenseiter in der Königsklasse, wäre Kane einst sogar fast gelandet. Das verriet nun Vikings Scout Gary Goodchild "Aftenblad".

Es war das Jahr 2012, der Engländer war gerade bei seiner zweiten von insgesamt vier Leihstationen, ehe er den Durchbruch bei Tottenham schaffte.

Scout reiste für Kane nach England

"Man hat mir gesagt, dass er interessiert daran sein könnte, zu Viking zu kommen", erinnert sich Goodchild. Weil die Scoutingabteilung einen Deal als sinnvoll einordnete, wollte er sich auf den Weg zum FC Millwall machen um den Stürmer zu beobachten.

Er trat die Reise an, beobachten konnte er aber nur rund 22 andere Spieler. Kane verletzte sich damals nämlich und stand nicht am Platz.

Durchbruch erst Jahre später

Ein Deal materialisierte sich auch danach nicht mehr, der heute 33-Jährige ließ noch zwei weniger erfolgreiche Leihstationen bei Norwich und Leicester (damals Zweitligist) folgen.

Es brauchte noch eine weitere Saison bei der U21 der Spurs, ehe er sich 2013/14 die ersten Sporen bei den Profis verdiente. In der Saison darauf legte er 21 Tore und fünf Vorlagen aufs Parkett und der Weltstar Harry Kane war geboren.