Vor LASK-Hit: Liverpool-Legende fordert Wirtz-Rauswurf

134 Millionen Euro Ablöse, aber weiter Kritik: Florian Wirtz gerät nach Liverpools City-Debakel ins Visier der Klub-Legenden. Jetzt droht die Ersatzbank.

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Florian Wirtz hat beim FC Liverpool ein Problem. Und das könnte ausgerechnet vor dem Champions-League-Duell beim LASK Folgen haben. Nach dem 0:3 gegen Manchester City fordert Liverpool-Legende Jamie Carragher, den 134 Millionen Euro teuren Deutschen aus der Startelf zu nehmen. Auch andere englische Experten verlieren zunehmend die Geduld mit dem ehemaligen Leverkusen-Star.

Ob Trainer Andoni Iraola den 23-Jährigen am Mittwoch (18.45 Uhr, live bei CANAL+ und im Sport24-Liveticker) tatsächlich auf die Bank setzt, ist offen.

Carragher rechnet mit Wirtz ab

"Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber mit Florian Wirtz funktioniert es nicht. Und es hat bisher nicht funktioniert", kritisierte Carragher bei Sky Sports.

Der frühere Liverpool-Verteidiger geht mit dem Deutschen hart ins Gericht. Wirtz habe trotz zahlreicher Einsätze noch kein Spiel für die Reds wirklich dominiert. Für Carragher ist deshalb der Zeitpunkt gekommen, den Millionen-Einkauf vorerst aus der Startelf zu nehmen.

Auch Manchester-United-Legende Gary Neville stellte die Leistungen des Spielmachers infrage. Ex-Profi Andy Townsend empfiehlt ebenfalls eine Denkpause, um Wirtz aus dem unmittelbaren Druck zu nehmen.

134 Millionen Euro – sieben Tore

Die Zahlen erklären, warum die Kritik immer lauter wird. Liverpool zahlte für Wirtz im Sommer 2025 eine Ablöse von umgerechnet bis zu rund 134 Millionen Euro. In seinen bisherigen 56 Pflichtspielen erzielte der Deutsche sieben Tore und bereitete elf weitere Treffer vor.

Beim 0:3 gegen Manchester City verlor Wirtz allein in der ersten Halbzeit 16-mal den Ball. Zwar bereitete er zwei Torchancen vor, gewann aber nur vier seiner zehn Zweikämpfe.

Für talkSPORT-Experte Jason Cundy ist die Entwicklung bereits Anlass für eine besonders harte Bewertung: Er brachte Wirtz sogar als möglichen größten Transferflop der Premier-League-Geschichte ins Gespräch.

Wird der LASK zum Wirtz-Wendepunkt?

Die Entscheidung liegt nun bei Trainer Andoni Iraola. Der Spanier steht nach Liverpools schwachem Saisonstart selbst unter Druck. Das 0:3 gegen Manchester City verschärfte die Situation zusätzlich.

Allerdings sind die Möglichkeiten für einen personellen Umbau begrenzt. Alexander Isak und Cody Gakpo sind angeschlagen, Hugo Ekitiké fällt verletzt aus.

Damit könnte Wirtz trotz aller Kritik erneut seine Chance bekommen. Oder Iraola setzt ausgerechnet in Linz ein deutliches Zeichen und lässt seinen teuer eingekauften Spielmacher zunächst draußen.