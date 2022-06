Das sagt Arnautovics Bruder zu Juventus-Gerüchten

Marko Arnautovic im Dress von Juventus Turin? Danijel Arnautovic, Bruder und Berater des ÖFB-Stars, kann sich das durchaus vorstellen.

Mit 14 Toren in 33 Spielen für Bologna hat Marko Arnautovic das Interesse von Juventus geweckt. Laut italienischen Medien könnte der 33-Jährige in Turin als Backup für Einser-Stürmer Dusan Vlahovic fungieren. Ein Szenario, mit dem sich Markos Bruder und Berater Danijel Arnautovic anfreunden könnte: "Für Dusan, der erst 22 Jahre alt ist, wäre es von Vorteil, einen Spieler mit der Erfahrung von Marko an seiner Seite zu haben", sagte er gegenüber "Tuttosport".

Wechsel? "Immer alles möglich"

Dass Arnautovic mit einem Topklub wie Juventus in Verbindung gebracht wird, überrascht Danijel nicht. Marko könne trotz 33 Jahren "immer noch in jeder Mannschaft einen Unterschied machen".

Der Arnautovic-Bruder befeuert die Gerüchteküche weiter: "Im Fußball ist immer alles möglich. Man weiß nie, was passieren wird", sagt er im Hinblick auf einen Wechsel im Sommer.