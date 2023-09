Brasilien kickt Antony aus Seleção

Die Ex-Freundin von Manchester-United-Kicker Antony erhob schwere Vorwürfe gegen den brasilianischen Nationalspieler. Nun reagierte der Verband und verbannte den 23-Jährigen für die kommenden WM-Qualifikationsspiele fürs Erste sogar aus der Seleção.

"Infolge der am Montag bekannt gewordenen Fakten (...), die untersucht werden müssen, (...) ist der Athlet aus der Seleçao gestrichen worden", teilte der brasilianische Fußball-Verband CBF in Rio de Janeiro mit. Die Rede ist von häuslicher Gewalt.

Gabriela Cavallin, die Ex-Freundin von Antony berichtete in einem Interview mit der brasilianischen Website UOL, dass der Manchester-United-Flügel sie im Zeitraum zwischen Juni 2022 und Mai 2023 mehrfach körperlich angegriffen habe. Zudem schilderte die DJane und Influencerin die Übergriffe auch sehr detailliert: "Er sagte, wenn ich nicht bei ihm bleibe, darf mich auch niemand anders haben. Ich zitterte jedes Mal vor Angst".

Antony meldet sich zu Wort

Dem Sportportal "Globoesporte" zufolge war der Fall bereits Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, als Antony in den Kader berufen wurde, allerdings war der Inhalt einiger Vorwürfe noch nicht öffentlich. Antony selber wies die Anschuldigungen am Montag via Instagram zurück: "An Freunde, Fans und Follower. Nachdem ich meine Aussage auf der Polizeiwache gemacht habe, wo die Ermittlungen zu meinem Namen geführt werden, wollte ich zum ersten Mal öffentlich sprechen, da mir fälschlicherweise eine Körperverletzung vorgeworfen wird.“

Anstelle des Angreifers von Manchester United berief Auswahltrainer Fernando Diniz laut CBF-Mitteilung Gabriel Jesus (FC Arsenal) in die Auswahl. Der fünfmalige Weltmeister Brasilien trifft zum Auftakt der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA in Belém am Freitag auf Bolivien und in Lima am Dienstag auf Peru.