Bravo Sevilla, die Offensive lohnt sich!

oe24-Kolumnist Frenkie Schinkels spricht über das packende Europa-League-Finale.

Spannung pur gestern bis nach Mitternacht. Aber ein Leckerbissen war das nicht. Ich hab noch nie so viele gute Schauspieler in Aktion gesehen, ohne dass es sich dabei um einen Hollywood-Film gehandelt hätte. Was mich am meisten ärgert: Dass alle gegen den Schiri waren. Der hat einen top Job gemacht: Dass er sich von beiden Trainern nicht beeinflussen ließ, war die eigentliche Glanzleistung des Abends. Anthony Taylor braucht jetzt ein paar Wochen Urlaub.

Weniger Beton wegen Dybalas Kreativität

Dass sich Sevilla angriffslustiger zeigen würde, hatten wir schon vor dem Anpfiff gewusst.

Dabei schien alles für die AS Roma zu laufen: Das 1:0 durch Dybala in der 35. Minute war ganz nach dem Plan von Trainer-Fuchs Mourinho. Dybalas Kreativität hatten wir es übrigens zu verdanken, dass Roma nicht ganz so tief stand wie befürchtet. Der Elferkrimi hat uns dann für alles entschädigt!