Brisantes Duell für Salzburg in 2. Cup-Runde

Die Auslosung der zweiten Fußball-Cup-Runde hat eine brisante Paarung gebracht.

Ex-ÖFB-Teamstürmer Stefan Maierhofer zog in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" das Duell Austria Salzburg - Red Bull Salzburg. Titelverteidiger Sturm Graz tritt in Leobendorf an, für Rapid geht es zu Union Gurten, die Wiener Austria reist zu St. Anna am Aigen und auf den LASK wartet ein Kräftemessen mit Imst.

Durch die Topf-Einteilung waren Aufeinandertreffen von zwei Oberhaus-Clubs nicht möglich.

Alle Paarungen der 2. ÖFB-Cup-Runde

Die am Sonntag vorgenommene Auslosung der zweiten Runde im Fußball-ÖFB-Cup (Spieltermine 26./27./28. September) hat folgende Paarungen gebracht: