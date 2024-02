Britische Bier-Bedenken: Regierung warnt vor deutschem Hopfen-Zauber

Countdown läuft! Fußballbegeisterte aus ganz Europa, darunter auch zahlreiche Briten, werden diesen Sommer zur EURO (vom 14. Juni bis 14. Juli) nach Deutschland pilgern. Doch die britische Regierung sorgt nun mit einer ungewöhnlichen Reisewarnung für Aufsehen!"

Die Fußballfans von der Insel sind Meister im Biergenuss - da braucht man ihnen nichts vorzumachen. Doch da hat die britische Regierung, wenige Monate vor dem EM-Start in Deutschland ganz andere Pläne! Dieser richtet sich vor allem an die trinkfesten Anhänger der Teams aus England, Schottland und Wales. Letztere haben im März noch die Chance, über die Play-offs in die Endrunde zu gelangen. Und betrifft deren liebtes Hobby nach dem Fußball - Nämlich Bier!

Deutsches Bier zu stark

"Das Bier in Deutschland kann stärker als in Großbritannien sein. Also trinken Sie verantwortungsvoll, kennen Sie Ihre Grenzen und respektieren Sie die örtlichen Gesetze. Es könnte passieren, dass Sie nicht ins Stadion gelassen werden, wenn Sie zu viel trinken", heißt es in der skurrilen Reisewarnung der britischen Regierung. An sich ein sehr vernünftiger Ratschlag, doch inwieweit sich die "Bier-Touristen" daran halten , bleibt abzuwarten.

Einem passt die Hopfen-Bombe schon einmal gar nicht - Parlamentsmitglied Kevin Foster! "In einer Zeit, in der es so viele ernste, den Weltfrieden betreffende Themen gibt, sollte das deutsche Bier die kleinste Sorge für unser Außenministerium sein. Fans, die nach Deutschland reisen, sollten die Gastgeber und ihre Gesetze respektieren, so wie wir es von ihnen erwarten. Aber sie brauchen keine nannyhaften staatlichen Ratschläge", schäumte der 46-Jährige gegenüber der britischen Zeitung "The Sun" vor Wut.

Schotten starten in der Bierhochburg München

Eine erste Kostprobe gibt es bereits am Eröffnungsspieltag am 14. Juni. Dann treffe die Schotten nämlich ausgerechnet in der Bierhochburg München auf die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Harry Kane, Jude Bellingham und Co. bestreiten ihr erstes Gruppenspiel am 16. Juni auf Schalke gegen Serbien. Fakt ist: Sowohl die Balkan-Fantruppe als auch die Gastgeber haben einen ausgiebigen Durstlöscher-Plan. Die Alarmglocken läuten – die Bierdeckel werden aber fliegen!