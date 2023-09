Bullen planen nächste Tor-Show

Bei Red Bull Salzburg folgt auf die Kür das Pflichtprogramm: Nach dem 2:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen Benfica Lissabon wartet auf den Fußball-Serienmeister am Samstag das Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz.

Alles andere als ein Erfolg der "Bullen" am Samstag (ab 16.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) wäre eine handfeste Überraschung, dennoch gab sich Trainer Gerhard Struber vorsichtig. Der Gegner habe nicht allzu viel zu verlieren, betonte der Salzburger und ergänzte, man wolle "den Widerstand so früh wie möglich brechen". Struber wies darauf hin, dass Blau-Weiß zuletzt auswärts mit 4:2 gegen die WSG Tirol siegreich blieb. "Dadurch haben sie sicher einiges an Selbstvertrauen getankt, das sie gegen uns in die Waagschale werfen wollen."

Trotz aller Respektbekundungen spricht die Statistik deutlich für die Salzburger. Der Titelverteidiger führt aktuell die Tabelle an und ist seit 23 Bewerbspartien ungeschlagen. Zudem hat man in der Meisterschaft seit dem 1:2 gegen Sturm Graz im Juli des Vorjahres 37 Runden ohne Niederlage überstanden und ging in den jüngsten 45 Liga-Heimmatches nie als Verlierer vom Platz.

BW Linz sieht Salzburg als riesige Herausforderung

Diese Bilanzen flößen Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner Respekt ein. "Salzburg vor der Brust zu haben, ist nicht so angenehm, weil du mit wenigen Chancen dorthin fährst. Wir sehen es aber als riesige Herausforderung und freuen uns darauf", meinte der Coach. Scheiblehner hofft in der Red Bull Arena auf Fortuna. "Es wird wichtig sein, dass wir einen guten Spielverlauf haben, also lang ohne Gegentor bleiben und dass wir ein gewisses Spielglück auf unserer Seite haben." Verstecken werde man sich gegen den Meister keinesfalls. "Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Salzburg, weil wir zuletzt zwei erfolgreiche Spiele hinter uns gebracht haben", betonte Scheiblehner.

FC Red Bull Salzburg - FC Blau-Weiß Linz (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 17.00 Uhr, SR Altmann).

Salzburg: Schlager - Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic - Gourna-Douath - Sucic, Gloukh, Kjaergaard - Simic, Konate

Linz: Schmid - Haudum, Maranda, Fa. Strauss - Gölles, Krainz, Koch, Pirkl - Mensah, Ronivaldo, Noß