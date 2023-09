Alarm! Arnautovic wieder verletzt

Marko Arnautovic verletzte sich bei seinem Kurzauftritt für Inter gegen Empoli. Erste Diagnose: Oberschenkelblessur.

Inter Mailand hat auch das fünfte Saisonspiel in der italienischen Serie A gewonnen, für Marko Arnautovic endete der Nachmittag aber schmerzhaft. Der beim 1:0 in Empoli in der 72. Minute eingewechselte Wiener musste in der 90. Minute offenbar aufgrund einer Muskelblessur im linken Oberschenkel wieder vom Rasen. Inter spielte die Partie gegen den Tabellenletzten zu zehnt fertig. Den Treffer für die Mailänder erzielte Federico Dimarco per Distanzschuss in der 51. Minute.

Damit stehen die von Simone Inzaghi trainierten "Nerazzurri" auch nach der fünften Runde mit dem Punktemaximum an der Spitze der Tabelle. Drei Punkte dahinter folgt Stadtrivale Milan.

Trainer Inzaghi hatte keine guten Nachrichten nach dem Spiel: "Das war die negative Note des Tages. Er hat ein Muskelproblem. Er ist ein wichtiger Spieler für uns, aber wir werden ihn für eine Weile verlieren." Arnie habe sich gut entwickelt, aber "es ist passiert."

ÖFB-Team angeschlagen gegen Belgien

Arnautovic ist bereits der dritte ÖFB-Ausfall in kürzester Zeit nach Marcel Sabitzer (Dortmund) und Michael Gregoritsch (Freiburg). Das ÖFB-Team trifft in der EM-Quali am 13. Okotber im ausverkauften Wiener Happel Stadion auf Belgien und will das EM-Ticket fix machen. Ob ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf seine Offensivpower zurückgreifen kann, steht damit in den Sternen.