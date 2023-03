Cristiano Ronaldo: Freundin Georgina enthüllt Sex-Details

Georgina Rodriguez verrät in der zweiten Staffel der Netflix-Serie ''Ich bin Georgina'' intime Details aus ihrer Beziehung mit Cristiano Ronaldo.

In der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Ich bin Georgina" enthüllt Georgina Rodriguez (27) Details aus ihrem Sex-Leben mit Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (36). So plaudert sie in einer Szene eine intime Story mit ihrem Freund Ronaldo aus.

Georgina erzählt von einem Ereignis als sie gestresst nach Hause kam und von ihrem Mann empfangen wurde. "Ich kam nach Hause und Cris sagte mir, ich solle ins Spa gehen. Ich war super genervt und ging mit erhobenen Armen ins Spa, um nicht nass zu werden", so die 27-jährige Argentinierin.

Die genervte Stimmung legte sich aber schnell. "Wir haben es dort miteinander gemacht, im Spa", verrät Georgina.