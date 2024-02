Deutsche Fußball Liga zeichnet Austro-Startup aus

Das österreichische Mobilitäts-Startup ummadum hat den begehrten SPOBIS Nachhaltigkeitspreis 2024 gewonnen und konnte sich in einem hochkarätigen Bewerberfeld gegenüber 100 Mitbewerbern durchsetzen.

Die prestigeträchtige Auszeichnung wird von der Deutschen Fußball Liga (DFL) und der HypoVereinsbank unterstützt und gilt als höchste Anerkennung für herausragende Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit im Sport. Die Partnerschaften von ummadum mit namhaften Fußballvereinen wie dem VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg und 1. FC Köln zeigen die praktische Umsetzung von umweltfreundlichen Reiseoptionen für Fans.

Vision der "Green Trophy"

Dieser bahnbrechende Erfolg ist nicht nur ein Meilenstein für ummadum, sondern setzt auch einen neuen Standard für nachhaltige Mobilität in der Sportbranche. „Wir sind überwältigt und fühlen uns geehrt, den SPOBIS Nachhaltigkeitspreis 2024 zu gewinnen. Dieser Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit, Engagement und unserer Vision, nachhaltige Mobilität als grundlegenden Bestandteil des Sports zu etablieren. Wir möchten uns bei der SPOBIS, der DFL Deutsche Fußball Liga, der HypoVereinsbank, unserem Team und allen Partnern herzlich bedanken“, sagte Egon Prünster, CTO und Partner. Georg Pangl hat im Siegerinterview bekräftigt: „I have a dream – dass die FIFA, UEFA, die Verbände und die Ligen demnächst eine ‘green trophy’ an den Klub überreichen, der mit seinen Fans am meisten CO2 einspart.“