Deutschland siegte knapp mit 2:1 in Bosnien

Undav zeichnete sich als Matchwinner der DFB-Elf in Zenica aus. Die "Oranje" traf in Unterzahl gegen Ungarn zum Punktgewinn.

Deutschland hat in der Fußball-Nations-League den zweiten Sieg im dritten Spiel angeschrieben. Beim 2:1 (2:0) gegen Bosnien-Herzegowina in Zenica war Stuttgarts Deniz Undav am Freitag mit seinem Doppelpack (30., 36.) in der ersten Hälfte Matchwinner der Deutschen, die damit die Tabellenführung erfolgreich verteidigten. Die Niederlande kamen im Parallelspiel in Ungarn nur zu einem 1:1 (0:1). Am Montag kommt es zum Schlager zwischen Deutschland und den Niederlanden in München.

Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann musste einige verletzte Akteure vorgeben. Er setzte auf Debütant Alexander Nübel im Tor, im Angriff lief mit Tim Kleindienst ebenfalls ein Neuling auf. Die mit Sturms Jusuf Gazibegovic, aber ohne den verletzten Salzburger Amar Dedic angetretenen Bosnier begannen ambitioniert, die Gäste hatten zunächst Probleme. Deutschland erwies sich in dieser Phase als deutlich effizienter. Undav schoss nach Vorarbeit von Florian Wirtz die Führung heraus und setzte Minuten später noch einmal entscheidend nach.

Danach kontrollierte Deutschland die Partie. Ein dritter Treffer von Undav nach einer knappen Stunde Spielzeit wurde nach VAR-Studium aberkannt, da Kleindienst davor im Abseits stand. Dass es noch einmal spannend wurde, war Routinier Edin Dzeko zu verdanken, der nach einem Eckball per Kopf zuschlug (70.). Defensiv ließ Deutschland aber kaum etwas zu.

Niederlande mit Remis in Ungarn

Die Niederländer agierten in Budapest über weite Strecken im Ballbesitz, konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen. Der vor dem Spiel leicht angeschlagene Roland Sallai traf schon nach einer Viertelstunde nach einem Eckball Metall, ehe er nach einem Ballgewinn der Ungarn im Mittelfeld das umjubelte 1:0 (32.) erzielte. Ungarns Torhüter Denes Dibusz stand dann mehrmals im Zentrum, die Hausherren mit Rapid-Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla verteidigten die Führung aber bis ins Finish.

Just, nachdem Kapitän Virgil van Dijk nach einem Foulspiel an einem durchbrechenden Gegenspieler mit Gelb-Rot (79.) vom Feld musste, schlug "Oranje" doch noch zu. Denzel Dumfries (83.) wuchtete einen Freistoß von Cody Gakpo in die Maschen. Ungarn warf danach noch einmal alles vergeblich nach vorne.

Unter österreichischer Beteiligung ging die Partie der Liga B zwischen der Ukraine und Georgien über die Bühne. Das rot-weiß-rote Schiedsrichter-Team im polnischen Posen wurde von Julian Weinberger angeführt. Chelsea-Star Mychajlo Mudryk (35.) schoss für die Ukrainer den entscheidenden Treffer.