Dortmund im ''kleinen Derby'' in Bochum gefordert

Der zweite Spieltag steht im Zeichen der Lokalduelle zwischen Bochum und Dortmund, sowie Leverkusen und Gladbach.

Borussia Dortmund peilt eine Woche nach dem schmeichelhaften 1:0-Auftaktsieg gegen den 1. FC Köln am Samstag (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) im "kleinen Derby" beim VfL Bochum den zweiten Saisonsieg an. "Wir sind definitiv bereit für das Spiel, egal wie hitzig und intensiv es geführt wird", blickte Trainer Edin Terzic voraus.

Der BVB gastiert in diesem Kalenderjahr bereits zum dritten Mal in Bochum. Besonders das 1:1 Ende April haben viele Borussen wohl noch im Gedächtnis, ließ der BVB doch zwei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen. "Wir haben große Lust und haben in Bochum auch etwas gutzumachen", sagte Terzic, der sich der schwierigen Aufgabe im Ruhrstadion durchaus bewusst ist. "Wir haben selbst erfahren, wie schwer es auswärts gegen den VfL ist."

Aus österreichischer Sicht kommt es zum Duell zwischen Bochums Kevin Stöger und BVB-Neuzugang Marcel Sabitzer. Während Dortmund mit Sabitzer bereits zwei Pflichtspiel-Siege einfuhr, missglückte Bochum der Saisonstart komplett. Dem Pokal-Aus gegen Drittligist Bielefeld folgte letzte Woche eine 0:5-Klatsche in Stuttgart. "Das wird sie ärgern und sie dazu bringen, dass sie sich für ihr erstes Heimspiel viel vornehmen", sagte Terzic, der sich der Brisanz des Duells bewusst war: "Bei Derbys denken alle an Dortmund gegen Schalke. Trotzdem hat man in den vergangenen Jahren aber auch gespürt, wie wichtig das Spiel für Bochum ist."

Leverkusen will nachlegen

Leverkusen hatten nach dem guten zweiten Halbjahr der Vorsaison unter Trainer Xabi Alonso und dem starken Transfersommer ohnehin schon viele als Geheimfavorit auf dem Zettel. Diese Rolle untermauerte die Werkself mit einer beeindruckenden Leistung beim 3:2-Erfolg gegen Leipzig nochmals. "Das war ein Statement für nächsten Samstag", sagte Alonso: "Wir schauen nämlich nur von Spiel zu Spiel." Auswärts bei neu formierten Gladbachern will Leverkusen am Samstag (ab 18.30 Uhr im Sport24-Liveticker) nun den erfolgreichen Start prolongieren.

Für Neuling Heidenheim steht mit dem ersten Bundesliga-Heimspiel ein besonderes Highlight an. Das Team von Trainer Frank Schmidt empfängt dabei Hoffenheim und peilt die ersten Punkte im Oberhaus an. Selbes Ziel verfolgt auch der zweite Aufsteiger Darmstadt zuhause gegen Champions-League-Teilnehmer Union Berlin.