Enthüllt: ER ist Sturms neuer technischer Direktor

Der 33-jährige Deutsche war bisher bei Bayer Leverkusen tätig, künftig wird er für die Kaderplanung beim SK Sturm Graz hauptverantwortlich sein.

Sturm Graz hat einen neuen Technischen Direktor. Österreichs Fußball-Meister gab am Samstag die Bestellung des Deutschen Benjamin Schunk bekannt. Der 33-Jährige war zuletzt als Assistent im Bereich Scouting und Kaderplanung bei Bayer Leverkusen tätig. Schunk tritt das Amt mit Jahresbeginn an und soll den neuen Sport-Geschäftsführer Michael Parensen unterstützen. Der Direktor-Posten war seit Oktober vakant, als Paul Pajduch Sportchef Andreas Schicker zu Hoffenheim gefolgt war.

© SK Sturm Graz

Schunk war in verschiedenen Funktionen seit 2018 für Leverkusen tätig. "Er ist ein ausgewiesener Fachmann, kann auf reichlich Erfahrung im Bereich Scouting und Kaderplanung zurückgreifen und wird einen Gewinn für Sturm Graz darstellen", versicherte Parensen, der sich beim deutschen Meister aus Leverkusen auch für den reibungslosen Ablauf des Wechsels seines Landsmannes bedankte. Schunks Aufgabenbereich werde vor allem in der Kaderplanung liegen. "Die Gespräche mit Michael waren extrem positiv, wir denken den Fußball ähnlich und wollen gemeinsam viel erreichen", sagte Schunk über Parensen.

Sturm nimmt die Wintervorbereitung nächsten Freitag (3. Jänner) auf. Die Grazer gehen mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Austria Wien als Tabellenführer ins Bundesliga-Frühjahr. Vor dem Cup-Viertelfinale gegen die Austria am 1. Februar als Start ins nationale Geschäft stehen für den Double-Gewinner noch zwei Champions-League-Partien auf dem Programm: am 21. Jänner bei Atalanta Bergamo und am 29. Jänner in Klagenfurt gegen RB Leipzig.