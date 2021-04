Spielglück rettet Angsthasen-Pep

Fußball-Experte Frenkie Schinkels zum Champions-League-Viertelfinalkracher ManCity gegen PSG.

Konsequenz. Wenn der Pep Guardiola mit einem Strich in der Hose an der Seitenlinie steht – dann muss wieder Champions League sein. Keinen anderen Bewerb will der Spanier so sehr gewinnen, wie den Pokal mit den großen »Ohrwaschln«. Aber: Genau das ist das Problem. Guardiola stellt sein Team im Halbfinale mutlos ohne Mittelstürmer auf.

Das Resultat: City läuft in der ersten Halbzeit ins offene Messer. Doch am Ende hat Angsthasen-Pep das Spielglück auf seiner Seite: Eine abgerissene Flanke und ein Freistoß-Tor reicht für einen schmeichelhaften Auswärtssieg. Scheint als würde Paris so wie im Vorjahr wieder den Titel verpassen. Als Konsequenz wird der Klub-Boss aus Katar erneut den Öl-Preis steigen lassen ...