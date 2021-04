AS Rom erkämpft sich bei Ajax Amsterdam in einer intensiven Zitterpartie ein 1:2. Arsenal kommt gegen Prag nicht über ein Remis hinaus.

Im gestrigen Heimspiel gegen die Roma erlebte Ajax trotz der Führung durch Klaassen (39.) eine bittere Pleite. Die spielerisch überlegenen Amsterdamer müssen nach verschossenem Elfer (Tadic/53.) und dutzenden Chancen die erste Pflichtspiel-Niederlage seit Dezember hinnehmen. 30 Minuten vor Schluss können die Römer unter kräftiger Mithilfe von Ajax-Goalie Scherpen ausgleichen. Die nominelle Nummer 3 im Tor der Amsterdamer legt sich einen Pellegrini-Freistoß geradezu selbst ins eigene Tor. Der Siegtreffer ist hingegen ein wahres Traumtor. Klaassen köpft einen Eckball der Roma vom Tor weg. Ibanez nimmt ca. 13 Meter vom Tor entfernt den Ball mit der Brust an und schweißt das Spielgerät ansatzlos per Volley unter die Latte zum Sieg der Gäste (87.).

Manchester United auf Halbfinal-Kurs

Manchester United befindet sich durch einen 2:0-Sieg in Granada im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinales auf Kurs Richtung Vorschlussrunde. Den Führungstreffer für über das Spiel gesehen leicht überlegene "Red Devils" erzielt Marcus Rashford bereits nach 31 Minuten. In der zweiten Halbzeit kann Manchester United zwar mehr Ballbesitz verzeichnen, Granada zeigt sich aber in den herausgespielten Torchancen etwas gefährlicher. Der wichtige Ausgleichstreffer gelingt den Spaniern aber nicht mehr. Stattdessen trifft United spät zum 2:0 nach einem Elfmeter von Bruno Fernandes (90.). Der Portugiese hat bei seinem Strafstoß allerdings eine große Portion Glück: Granada-Goalie Silva hat die Hand am Ball, kann ihn aber nicht abwehren.

Arsenal kommt nicht über Remis hinaus

Arsenal muss sich gegen Slavia Prag mit einem 1:1 begnügen. Die Londoner gehen dabei spät durch Nicolas Pepe in Front. Der Ivorer trifft, nachdem Aubameyang im Mittelfeld einen Ball erobern kann und dem Flügelspieler das Spielgerät in den Lauf schiebt (86.). Der Torschütze der "Gunners" wird zum Unglückraben. Ein Eckball von der linken Seite knallt an den Oberschenkel von Pepe, von dort direkt auf den Kopf von Holes, der den Ausgleich perfekt macht (90.+4).