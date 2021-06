Team fliegt heute zurück zur EURO-Basis

So bereitet sich unser Nationalteam jetzt auf das Finale gegen die Ukraine vor.

Nach Amsterdam ist vor Bukarest! Schon am frühen Vormittag steigen unsere Stars heute wieder in den Flieger am Schiphol Airport und heben Richtung Innsbruck ab. Von dort aus geht es dann rund 30 Minuten mit dem Mannschaftsbus zurück ins Teamhotel in Seefeld. Ob sich David Alaba & Co. dann erst einmal ausruhen können? Nicht so wirklich. Schon um 14.45 Uhr steht heute der nächste Medientermin auf dem Programm, um 16 Uhr folgt in Seefeld ein Mannschaftstraining.

Schon am Sonntag geht es wieder nach Bukarest

Ähnlich sieht das Programm am morgigen Samstag aus. Um 12 Uhr stellen sich unsere Teamstars den Journalisten, um 17 Uhr wird trainiert. Ob die Einheit wie ursprünglich geplant im Innsbrucker Tivoli-Stadion stattfinden wird oder wieder nach Seefeld verlegt wird, ist aktuell noch offen.

Ab Sonntag sucht unser Nationalteam dann den letzten Feinschliff für das Gruppenphasen-Finale am Montag in Bukarest gegen die Ukraine. Am Vormittag geht der Charterflug nach Rumänien, um 16 Uhr folgt die Abschlusspressekonferenz und um 17.30 Uhr steigt das Abschlusstraining. Am Montag wird es dann noch einmal so richtig ernst. Um 18 Uhr (MEZ) kracht Österreich in der Arena Natională auf die Ukraine.