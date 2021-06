Die Ex-Bayern-Stars David Alaba und Mats Hummels machen per Videobotschaft auf ein wichtiges Thema aufmerksam.

Berlin. "Na, fehlt euch was?", fragt David Alaba mit versteinerter Miene. "Die Stelle zum Lachen. Die gibt 's auch nicht. Denn unser Thema ist nicht witzig." Unser Teamstar macht per Videobotschaft Werbung für die Rot-Kreuz-Kampagne missingtype - erst, wenn's fehlt, fällt's auf, macht gemeinsam mit Stars wie Mats Hummels oder Maria Höfl-Riesch Werbung für Blutspenden in Deutschland. Im Zuge von Corona hat sich die Zahl der Blut spendenden Menschen dramatisch verringert.